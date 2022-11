Libero Tv

Bayreuth è famosa a tutti per il Festival dedicato interamente aWagner. Maè finito qui il grande compositore tedesco, morto a Venezia nel 1883, ma che nel 1872 si era trasferito nella capitale dell'Alta Franconia, in Baviera, dove è tuttora sepolto ...Tra i repubblicani era atteso il consenso degli esponenti moderatila stessa Susan Collins e ... Si nota però che tre senatori favorevoli, Rob Portman dell'Ohio, Roy Blunt del Missouri e... Come Richard Wagner è finito a Bayreuth (dove è sepolto) Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...L’attesissimo ritorno di James Cameron con ‘Avatar – La via dell’acqua’, ma anche l’autobiografico ‘The Fabelmans’ di Steven Spielberg, la coppia delle ‘Otto montagne’ Borghi-Marinelli e tanti altri p ...