Il “re dei playboy” annuncia | “Sto per sposarmi per l’ottantottesima volta”

(Di martedì 29 novembre 2022) Un contadino 61enne, soprannominato il “re dei”, hato che per sposarsi per. La fortunata è una delle sue ex mogli, ancora pazza di lui. Il contadino del distretto di Majalengka, nella provincia di West Java, conosciuto solo come Kaan, ha raccontato ai media locali che le donne sono attratte da lui per la sua forza spirituale. Il primo matrimonio quando aveva 14 anni il“Ho intenzione di sposare la mia ex consorte, ovvero l’ottantaseiesima. Anche se siamo stati lontani per molto tempo, l’amore tra noi è ancora forte e mi rifiuto di giocare. Dopo tutto questo tempo, lei è ancora ‘pazza’ di me nonostante il matrimonio sia durato solo un mese”. Kaan ha raccontato di essersi sposato per la primaa soli 14 anni con ...