Shahine | il cammello indovino è un flop!

(Di sabato 26 novembre 2022) L'animale, come Paul il polpo nel 2008 e 2010, prova a pe i vincitori delle partite. In questo caso però sbaglia tutto, sceglie l'Arabia Saudita ...

Il Sole 24 ORE

L'animale, come Paul il polpo nel 2008 e 2010, prova a pe i vincitori delle partite. In questo caso però sbaglia tutto, sceglie l'Arabia Saudita ...L'animale, come Paul il polpo nel 2008 e 2010, prova a pe i vincitori delle partite. In questo caso però sbaglia tutto, sceglie l'Arabia Saudita ... Qatar 2022, Shahine: il cammello indovino dei Mondiali - Il Sole 24 ORE (LaPresse) Un cammello di nome Shahine predice i vincitori delle partite della Coppa del Mondo in Qatar. Il camelide si trova in un campo turistico a Sealine, ...