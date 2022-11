Juve | tre motivi per provare a tenere Rabiot e tre per lasciarlo andare

Juventus News 24

... vuole ottenere il massimo profitto con adeguamento dell'ingaggio a doppia cifra e la, a queste condizioni, sarebbe tagliata fuori. Ma non è ancora detta l'ultima: ecco almenomotivi per ...Le gialloblu, dopo la clamorosa sconfitta con lache è riuscita a ribaltare il risultato nei ... mentre le nerazzurre - dopoturni senza successi - puntano il bottino pieno che permettere alla ... Rabiot via dalla Juve: tre club di Premier lo cercano. La risposta Archiviata l’andata della prima fase del campionato, nel fine settimana le dieci protagoniste della Serie A TIM inaugureranno il girone di ...Rinnovo Rabiot, un’ipotesi si fa largo su tutte le altre: ecco qual è il possibile futuro del centrocampista francese Come riportato da Sky Sport, per Adrien Rabiot si fa sempre più concreta l’ipotesi ...