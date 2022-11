MotoGP | Marc Marquez | “Dobbiamo continuare a progredire Ho fiducia nel lavoro degli ingegneri di Honda”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 23 novembre 2022)esprime il proprio commento ai media a quasi un mese dal termine del Gran Premio di Valencia, epilogo del Motomondiale 2022. Lo spagnolo guarda conalla prossima stagione, determinato a tornare tra i grandi. La lunga assenza dalle corse ed i postumi dal grave problema al braccio hanno contraddistinto la stagione del pluricampione del mondo che a differenza del 2021 non è riuscito a primeggiare nonostante delle buone prestazioni da Aragon alla finale nell’impianto di Ricardo Tormo. Il #93 del gruppo ha affermato ai media ai microfoni di ‘Motorsport.com’: “Non ho vinto a Valencia, non sono assolutamente il favorito per il prossimo anno. Non ho vinto nessuna gara quest’anno, ho fatto un podio., da parte mia sto dando il 100% per ...