È il museo più instagrammabile di Roma | in questo luogo tornerai bambino in pochi istanti

Leggi su funweek

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Più di settanta attrazioni riguardanti alla scienza, la fisica, la psicologia e tanto altro. il 12 novembre è stato inaugurato ildelle illusioni a, in via Merulana 17. Si tratta di un’esperienza unica che bisogna provare almeno una volta nella vita. La Capitale diventa la trentottesima città ad ospitare un percorso immersivo e originale ditipo. Ecco cosa bisogna aspettarsi da questa attrattiva.delle Illusioni –LEGGI ANCHE: —Se entri in, vedraiin una maniera completamente diversa ed emozionantedelle Illusioni a: tutti i dettagli Ildelle illusioni non è statico, esso è uno spazio che si allontana dalla realtà e permette alle ...