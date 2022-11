Ong | Piantedosi e la strategia del finto tonto | chiese a Berlino informazioni che il governo già aveva | le mail della Humanity1 che lo provano

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 22 novembre 2022) È durata pochi giorni la verità di Matteo, appena il tempo necessario a mettere in fila ledelle navi ong che smentiscono quanto il ministro dell’Interno ha riferito in Parlamento lo scorso 16 novembre. Dopo le comunicazioni di Medici Senza Frontiere pubblicate da ilfattoquotidiano.it, ecco ora leHumanity 1ong tedesca SOS Humanity. Che ricostruiscono uno dei tre soccorsi operati a fine ottobre, confermano come le autorità italiane fossero al corrente delle operazioni fin dalle prime fasi e respingono al mittente le accuse di attività svolte “in piena autonomia” mosse dal ministro. Di più: mentre non rispondeva alle navi umanitarie che chiedevano istruzioni, l’Italia ha sollecitato la Germania in quanto Stato di bandiera e chiesto al ministero degli Esteri tedesco ...