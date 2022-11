Morte Rossi | interrogato nel pomeriggio pm Nastasi

Nell'inchiesta è confluita anche la relazione finale approvata a settembre (senza unanimità) dalla commissione parlamentare sulladi. . 22 novembre 2022Ma in generale, "quando non si arriva alla, si compromette la salute fisica, morale e ... Domenico(Pd) ricorda le donne bruciate per stregoneria sino al 1600 inoltrato, anche in Italia e ...E' andato avanti tutto il pomeriggio l'interrogatorio del pm di Firenze Antonino Nastasi, indagato insieme ad altri due colleghi per falso aggravato nell'ambito dell'inchiesta genovese sulla morte di ...Lutto nel mondo della politica: è morto martedì 22 novembre Roberto Maroni, 67 anni, già governatore della Lombardia così come ministro dell’Interno e del Welfare. Soprattutto, Maroni era uno dei nomi ...