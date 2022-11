Ita e Tim rete | i nodi del governo che vengono al pettine

Leggi su panorama

(Di martedì 22 novembre 2022) "Per Ita è aperta la data room, Lufthansa sembra interessata”. Queste le parole del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, a margine della conferenza stampa sulla Manovra, che precisa come al momento “siamo aperti a tutti coloro che in qualche modo vogliono partecipare a questa operazione che confermo e che mira a trovare un partner industriale solido che assicuri il futuro della compagnia aerea". E dunque viene confermata la linea già annunciata i primi di novembre quando il ministro con una nota aveva annunciato che la partita per Ita era di nuovo aperta. Niente più proroga alla trattativa in esclusiva con il fondo americano Certares (partnership commerciale delle compagnie Delta e AirFrance-Klm), soggetto scelto proprio dalDraghi. Sono quindi tornate in gioco Wizz Air con il fondo Indigo e Lufthansa, ma senza Msc, dato che Il gruppo, nella giornata di ...