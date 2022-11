Il Paradiso delle Signore 7 | Alessandro Tersigni spoilera sulle prossime puntate

Leggi su movieplayer

(Di martedì 22 novembre 2022)ha dato alcune succose anticipazionide Il7., ovvero il Vittorio Conti de Il, ha fornito alcune anticipazioni sullo sviluppo della soap che va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Rai 1 alle 16.05.è uno dei pochi attori presenti nel cast dalla prima stagione del programma, in onda dal 2015. Prima di scoprire cosa ha detto l'attore, vi ricordiamo che dalla prossima settimana ilva in pausa e tornerà lunedì 12 dicembre, qui trovate le anticipazioni ...