(Di lunedì 21 novembre 2022) In Emilia - Romagna ladi genere non tende ad una regressione e anzi le denunce e gli accessi a pronto soccorso e centri dedicati sono in aumento. A dimostrarlo sono i dati divulgati dalla ...

Aumentano anche le chiamate al 1522, il numero di pubblica utilità della Regione per levittime die stalking. Nel 2021 erano infatti 1.667, il 4% in più rispetto all'anno prima, ...'Per vivere una vita libere dallalehanno bisogno di un reddito sufficiente una casa sicura , un lavoro dignitoso e servizi pubblici funzionanti: diritti fondamentali che le ... Violenza donne: in E-R aumentano le segnalazioni - Cronaca Spesso vengono immesse nel circuito della prostituzione per ripagare un debito contratto nel paese d’origine con la mafia cinese. Ragazze senza volto e senza nome, come le due giovani uccise da ...Grazie al Patrocinio del Comune di Tropea e della Pro Loco e alla collaborazione dell’Istituto Comprensivo e dell’Istituto di Istruzione Superiore di Tropea il cartellone che illustra lo slogan è stat ...