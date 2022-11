Nizza | Viti | «Vicario in Serie A è secondo solo a Maignan»

(Di sabato 19 novembre 2022) Mattia, difensore del, ha elogiato il suo ex compagno, Guglielmo, ai tempi dell’Empoli Mattia, oggi difensore del, ha parlato del suo ex compagno all’Empoli, Guglielmo, ai microfoni di Sky Sport 24. PAROLE – «Eravamo negli spogliatoi, io e lui, e parlavamo. Gli dissi che il giorno prima avevo parlato con il mio papà dicendoci che, tempo due anni, e sarebbe arrivato in Nazionale a. Ci ha sorpresi anche stavolta perché gli è bastato un anno. Per me è un portiere veramente fantastico. Ina è, è sicuro con i piedi e veramente forte». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Mattia Viti in una recente intervista a Sky Sport ha parlato di vari argomenti. Il difensore centrale del Nizza è stato interrogato anche per quanto riguarda il suo vecchio compagno di squadra ...Mattia Viti, difensore del Nizza ed ex Empoli, ha elogiato le qualità di Vicario: il portiere è secondo solo a Mike Maignan