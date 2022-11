ilGiornale.it

leggi anchepensioni, che fine ha fatto la verifica attuariale Come si andrà in pensione ... Questo, però, sacrificando il turnover con i giovani , tra cuila disoccupazione. leggi anche ...... mentrela Lega: +0,3 per cento e si attesta all'8,9. Un elemento di discontinuità arriva ... Un dato che non deve rappresentare un campanello d'per la leader di FdI, sottolinea Masia, dal ... Cresce l'allarme crack in città: ha superato la cocaina Negli ultimi mesi polizia e carabinieri hanno effettuato numerosi sequestri, soprattutto agli immigrati di origine africana e ai tossicodipendenti cronici ...Questo sito utilizza cookie di profilazione, propri o di altri siti, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Se acc ...