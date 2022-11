Il Milan vince a fatica | ma vince Adesso possiamo ricaricare le batterie e occhio a Vranckx

(Di domenica 13 novembre 2022) Ultimo appuntamento prima del mondiale,obbligato are... il Napoli è a +11 ed il distacco a quasi metà stagione è importante. Fiorentina che si presenta con 5 vittorie consecutive in ...

Nel finale di primo tempo ilprova di nuovo a mettere il naso avanti, ma un intervento di Venuti in anticipo su Theo, dopo una deviazione di Terracciano sul tiro di Diaz, nega il raddoppio ai ...Sono senza voce e ildecide di togliermela definitivamente: cross in area e autogoal della Fiorentina!a fatica, ma! IL MIO COMMENTO: se non ho perso 80 anni di vita oggi, non ...La squadra di Pioli non brilla ma vince 2-1 grazie a un autorete di Milenkovic allo scadere. Di Leao e Barak gli altri due gol ...Da calciatore infatti ha esordito nel Parma (Serie C) a 16 anni, poi otto stagioni nella Roma (vincendo uno storico Scudetto e disputando la finale di Coppa Campioni) e cinque nel Milan vincendo tutto ...