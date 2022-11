F1 | Damon Hill | “Leclerc deve assumersi le sue responsabilità | prenda esempio da Verstappen”

(Di sabato 12 novembre 2022) Prendersi le proprie. E’ stato un venerdì decisamente complicato per la Ferrari a Interlagos (Brasile), sede del penultimo round del Mondiale 2022 di F1. Le qualifiche della Sprint Race hanno posto l’accento sulle grosse criticità gestionali della scuderia di Maranello, legate a quanto fatto dal monegasco Charles. Nella Q3 il pilota del Principato è stato l’unico a montare, prima di tutti, le gomme intermedie. Si pensava che la pioggia potesse arrivare da un momento all’altro e quindi il team del Cavallino Rampante ha deciso di diversificare le strategie, dal momento che lo spagnolo Carlos Sainz era entrato con le slick, come tutti. Nei fatti, la perturbazione è arrivata alcuni minuti dopo e questo ha deciso negativamente il time-attack di. Charles non ha avuto modo di mettere insieme un giro competitivo ...

Le parole condivisibili di Timo Glock si aggiungono a quelle diche ha definito questo episodio esemplificativo per riassumere la stagione strategica del muretto Ferrari , che specialmente ..., campione del mondo 1996 con la Williams Renault e commentatore di lungo corso per Sky Uk , ha analizzato con durezza e schiettezza le qualifiche del Gran Premio del Brasile in casa ...L'unico pillota a cui sono state montate le gomme intermedie nelle qualifiche del Gran premio del Brasile è stato Charles Leclerc e la scelta del muretto rosso si è rivelata un vero e proprio disastro ...La Ferrari è chiamata al riscatto in Brasile dopo la pesante batosta prestazionale ricevuta in Messico. La F1-75, chiaramente depotenziata due settimane fa dovrebbe tornare alle mappature normali a In ...