“Voglio i 3 punti | anche rubando” il web contro la Juventus | i social fanno boom

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 11 novembre 2022) E’ scoppiata la polemica per quanto successo nel corso di Verona-; tutta colpa di una frase diventata virale alla fine del match. Era una partita fondamentale considerando i passi falsi del Milan (zero a zero in casa della Cremonese), dell’Atalanta sconfitta dal Lecce e della Roma fermata dal pareggio a Reggio Emilia. I bianconeri si presentavano in casa di un Verona con l’acqua alla gola e bisognoso assolutamente di; alla fine la vittoria è arrivata grazie alla rete di Kean, giocatore che deve sfruttare al meglio le varie occasioni per restare alla corte di Allegri nel corso della prossima stagione. Non è stata una gara semplice a causa della determinazione, del carattere e della voglia dei padroni di casa che hanno provato di tutto per portare a casaimportanti. Alla fine non sono mancate le polemiche. AdobeUna ...