Una maglia | una storia … l’Ascoli di Carletto Mazzone e del Presidentissimo Rozzi

(Di giovedì 10 novembre 2022) Sono sicuro che questafarà emozionare gli appassionati del calcio romantico che fu… per GLIEROIDELCALCIO.COM Enrico Di Mauro Era anche il calcio delle cosiddette provinciali che molto spesso facevano gli sgambetti agli squadroni più titolati d’Italia. È proprio il caso del1982/83 diche costruì la sua salvezza thriller anche grazie al successo interno 2-0 sulla Juventus di Platini campione d’Italia l’anno precedente. Salvezza thriller dicevo, perché per la permanenza del Picchio in serie A fu decisiva la vittoria 2-0 ai danni del Cagliari in un drammatico scontro salvezza che vide i sardi salutare la massima serie. I tifosi ascolani, (quel giorno erano in 37.000 al Del Duca) ricorderanno tutti l’urlo liberatorio sotto la curva bianconera di Enrico Nicolini che segnò il gol della ...

... 23enne macedone al Napoli dal 2019, ha commentato anche le ultime gare a partire dalla sua... Poi con l'Empoli siamo rumasti calmi inpartita complicata, abbiamo continuato a giocare il ...stagione in cui si intravede qualche segnale di ripresa quella delle giovanili del Torino che ... 7 presenze e 1 gol con lagranata in questa stagione e anche due gettoni con l'Under 18 sono ...Un ritorno agli Anni 90 con una fantasia geometrica d’effetto. Erreà Sport e Parma Calcio svelano la terza maglia che le Crociate indosseranno, per la prima volta nel corso della stagione 22/23, ...Come riportato da Sky Sport, le quotazioni di Bremer per una maglia da titolare contro il Verona sono in risalita. Il difensore brasiliano partirà dal 1' insieme a Bonucci e Danilo.