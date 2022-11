Terremoto | Fano | nessuna richiesta di alloggi per danni

"Non c'è stata nessuna richiesta da parte di privati di alloggio a causa di danni alle proprie abitazioni". Ad annunciarlo il vice sindaco diCristian Fanesi dopo le forti scosse registrate al largo della costa pesarese ieri mattina e lo sciame sismico con oltre 13 scosse che sta proseguendo. Mentre sul capitolo scuole, l'assessore ai ...(PU) - 'Per trovare un evento di questa portata bisogna tornare indietro al 1930'. Il sindaco Massimo Seri ripercorre il tragico evento di ieri, segnato da un profondo senso di paura vissuto ...in una fascia tra i 20 e i 30 km al largo della costa tra Fano, Marotta e Senigallia. In un giorno e mezzo circa, sono oltre 160 le scosse di assestamento e le repliche che si sono susseguite al ...L’ultima scossa, di magnitudo 4 è stata avvertita alle 13.35 nella Regione, continuano le verifiche dopo il forte terremoto di ieri ...