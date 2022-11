M5S | ipotesi ‘sconto’ 80% su restituzione assegno fine mandato

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 9 novembre 2022) (Adnkronos) – E’ un’, concreta, al vaglio dei vertici del M5S. Ovvero ‘scontare’ di ben l’80% ladell’diche, tra novembre e dicembre, i parlamentari uscenti del Movimento vedranno accreditato sul loro conto. Si tratta della liquidazione di circa 44mila euro per legislatura – dunque poco meno di 90mila euro per chi è saltato sulla tagliola del doppio- che, per le regole del M5S volute agli albori da Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio, i deputati e senatori 5 Stelle dovrebbero rendere alla comunità. Come hanno fatto, all’epoca, Alessandro Di Battista ma anche il senatore Luigi Gaetti, solo per citarne alcuni. Tre legislature fa, quando il M5S approdò in Parlamento, il ‘tesoretto’ del Tfr andava reso per intero. Poi Luigi Di Maio, da ...