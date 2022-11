Roma | Zalewski | ' Il derby un incidente di percorso Mourinho come un padre'

- In occasione della premiazione del Golden Boy 2022 a Torino, Nicolaha parlato ai microfoni di Calcionews24.com : "Ieri è stato un incidente di percorso e decisa da un episodio. ...... togliendo quella poca qualità rimasta allavista l'assenza contemporanea di Dybala (senza la Joya zero punti negli scontri diretti). Mourinho deve appendersi anche ai giovani come, ...: "Ieri è stato un incidente di percorso e decisa da un episodio. Tra due giorni abbiamo una partita per rifarci. Mourinho va ringraziato per quello che fa per me e per la squadra, ci sentiamo molto a ...Nicola Zalewski torna sul derby perso e rilancia la Roma Nicola Zalewski oggi è a Torino per ricevere il premio di Golden Boy Web 2022. Ecco le sue dichiarazioni a margine dell’evento, rilasciate a Sk ...