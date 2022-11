Dito incastrato in un anello a scuola | i pompieri salvano studente

(Di lunedì 7 novembre 2022) Roma – In Via della Pisana, un ragazzo è stato soccorso da una squadra dei vigili del fuoco, inviata dalla Sala Operativa. Il motivo? Un! L’EPISODIO. Il curioso caso è avvenuto nellamedia Renato Villoresi, intorno all’ora di pranzo. Ildi un ragazzo si èdentro unche portava alla mano sinistra. La squadra VF è intervenuta con strumentazione da taglio ad alta precisione, liberando la falange del ragazzo in pochi minuti senza ulteriori complicazioni. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitanailfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. ...

Alle ore 14.00 circa la Sala Operativa ha inviato la 7A in Via della Pisana 306 presso la Scuola Media 'Renato Villoresi' per prestare soccorso ad un ragazzo al quale era rimastoun anello nella mano sinistra. La squadra VF intervenuta con strumentazione da taglio ad alta precisione, ha liberato la falange del ragazzo in pochi minuti senza ulteriori complicazioni.