Lo studente | il pugno e il supplente L’analisi di Ciccotti

(Di domenica 6 novembre 2022) La vicenda di questi giorni è nota. Unodel primo anno delle superiori (dunque presumibilmente intorno ai 15 anni, se non ha mai ripetuto) si prende gioco di un docente (pare) e questi, reagendo, lo colpisce. La dinamica Dal video ospitato sui social, seguiamo la dinamica del fatto. Siamo in una aula scolastica. Losi alza, lascia il proprio posto, attraversa lo spazio tra la prima fila dei banchi e la cattedra, in direzione di quest’ultima. Incrocia un compagno proveniente dalla sua destra, questi gli allunga un leggero tocco sulla parte bassa della schiena, come a dire “evvai!” e, continuando il percorso, va a porsi, rimanendo in piedi, alle spalle del docente. Il prof è seduto, sta lavorando al portatile; probabilmente firmando la presenza, facendo l’appello, segnando gli assenti, o preparando materiale ...