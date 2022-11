Mafia foggiana | i clan in difficoltà tornano a sparare | da marzo una scia di sangue Il capo della Dda Rossi | “Sono più violenti perché più deboli”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 5 novembre 2022) L’ultimo lo hanno ammazzato giovedì sera nel giorno del compleanno, davanti agli occhimoglie, mentre stava per brindare ai suoi 50 anni. Il killer gli ha scaricato addosso un intero caricatore di una mitraglietta skorpion davanti a un chiosco in viale Giotto. Agostino Corvino è stato colpito all’addome da diversi colpi e per lui non c’è stato nulla da fare. Era appena sceso dalla macchina quando è stato affiancato da chi doveva portare a termine la sua missione di morte. È l’ultimo segnale di una, quella, nuovamente in fibrillazione. Una guerra, l’ennesima in città, ma questa volta impropria, sostengono gli inquirenti, a generare la lungadi violenza che ha lato sull’asfalto un morto a fine dicembre 2021 e altri quattro daad ...