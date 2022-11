No Shave November e Movember | inizia il mese dedicato alla consapevolezza sul tumore alla prostata

... quando due ragazzi australiani, Travis Garone e Luke Slattery, hanno deciso di sfidare i propri amici a farsi crescere i baffi per un mese, inaugurando il " no" (novembre senza ...... quando due ragazzi australiani, Travis Garone e Luke Slattery, hanno deciso di sfidare i propri amici a farsi crescere i baffi per un mese, inaugurando il " no" (novembre senza ...