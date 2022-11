GF Vip | l’inaspettato bacio tra Nikita e Daniele in confessionale | nuova coppia in arrivo?

Leggi su dailynews24

(Di venerdì 4 novembre 2022) Da più di un mese è iniziata la settima edizione del GF Vip, dove non sono mancati colpi di scena e scandali. Come in ogni edizione del reality, inoltre, iniziano a sbocciare i primi amori o attrazioni. Se oramai Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sono una, negli ultimi giorni altri due gieffini hanno iniziato L'articolo