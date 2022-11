Energia | Renzi “L' aumento delle bollette sarà contenuto | grazie Draghi”

(Di venerdì 4 novembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Segnali positivi anche se ancora molto timidi, sull'economia. L'decisamente piùdel previsto. E questa è una gran cosa. Il PIL italiano del 2022 cresce molto piùprevisioni. Giusto dire ancora, forte e chiaro, “”. Insomma, non è che all'improvviso le cose vanno meglio. Ma qualche segnale di speranza torna a fare capolino. Speriamo che la politica economica del governo cominci meglio di come ha iniziato la politica sanitaria”. Lo scrive il leader Iv Matteonella sua Enews.-foto agenziafotogramma.it-(ITALPRESS).

... con Metsola, von der Leyen e Michel i temi hanno spaziato dalla crisi ucraina all'. Sullo ... Matteo. Ma alla posizione di massimo responsabile della Farnesina ambirebbero anche l'attuale ...Più tardinon ha potuto fare a meno di citare il suo referendum perso nemmeno a Riad, ... lanciata dal principe ( Mohammed bin Salman ) ma anche per l'che possiamo avere a ogni visita a ... Energia: Renzi, ‘grazie Draghi, ora speriamo che il governo non faccia come con la Sanità’ Ma qualche segnale di speranza torna a fare capolino. Speriamo che la politica economica del governo cominci meglio di come ha iniziato la politica sanitaria”. Lo scrive il leader Iv Matteo Renzi ...Roma, 4 nov (Adnkronos) - "Segnali positivi, invece, anche se ancora molto timidi, sull economia. L aumento delle bollette sarà decisamente più contenuto del previsto. E questa è una gran cosa.