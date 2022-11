SuperFinal di World League | il Setterosa supera il Canada | obiettivo semifinali

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Una vittoria ampia, una prestazione in scioltezza ed energie psicologiche e fisiche conservate. Ledelladi Tenerife iniziano nel migliore dei modi per ilche, nella partita d’esordio del girone A,16-9 (3-2, 4-3,6-1, 3-3) il. Le azzurre, trascinate da un attacco che trasforma tutte le chances in superiorità numerica (6 su 6), conducono 7-5 a metà gara e poi producono lo strappo decisivo nel terzo tempo con i gol in sequenza di Avegno, Marletta, Bianconi, Giustini e Bettini che valgono il determinante 13-8 a otto minuti dalla fine del match. La Nazionale di Carlo Silipo tornerà in acqua giovedì (alle 11.20 italiane) nel match che potrebbe già essere decisivo per il passaggio in semifinale. Sfida all’Olanda, sconfitta 9-6 dagli Stati Uniti ...

