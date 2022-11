Napoli | il 25 dicembre un rinnovo sotto l’albero | Giuntoli accelera i tempi

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Il 25ilpotrebbe trovarsi undi Natale, concheValter De Maggio rivela che ilsta lavorando per trovarsidi Natale ildi Stanislav Lobotka. Le parole sono state espresse a Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss, emittente ufficiale del Calcio. La dirigenza partenopea sta continuando le contrattazioni per prolungare il contratto a Stanislav Lobotka, il centrocampista slovacco pilastro del nuovo. I contatti sono frequenti con l’entourage del connazionale di Marek Hamsik affinché venga allungato il contratto ...