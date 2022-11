Basket | Nba | i risultati delle partite

Sport Mediaset

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI (MERCOLEDÌ 2 NOVEMBRE) 00.30: Brooklyn Nets - Chicago Bulls - Nessuna copertura tv/streaming. 00.30: Miami Heat - Golden State Warriors - Diretta tv su Sky Sport(209), live streaming su SkyGo e su NOW.Milwaukee senza ostacoli in: i Bucks si aggiudicano anche la sfida con Detroit conquistando la sesta vittoria in altrettante gare. Milwaukee ha comunque dovuto aspettare la tripla di Jrue Holiday a 45 secondi dalla fine per ... Basket, Nba: Banchero in ombra e Orlando perde ancora, Golden State in crisi, i Suns vincono sempre - Sportmediaset New York, 2 nov. - (Adnkronos) - I risultati delle partite della regular season Nba: Brooklyn Nets-Chicago Bulls 99-108; Miami Heat-Golden State Warriors 116-109; Oklahoma City Thunder-Orlando Magic ...L’azzurro è autore di 15 punti nel ko dei Magic contro Oklahoma City, terza sconfitta di fila per i Warrios, Phoenix comanda a Ovest ...