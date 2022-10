L’Inter Primavera pareggia contro il Frosinone | 2 a 2 il finale

Leggi su intermagazine

(Di sabato 29 ottobre 2022) Pareggio tra InterPari interno perdi Chivu nella decima giornata di campionatoil. Reti nerazzurre di Andersen e Iliev. La prima frazione di gioco si apre con Bonavita che prova il tiro ma non trova lo specchio della porta. Al 15?, alla prima vera occasione è ila trovare il vantaggio con la punizione di Condello che si spegne sotto la traversa di Botis.alza i ritmi alla ricerca del pareggio mentre gli ospiti si confermano pericolosi in ripartenza e al 25? sfiorano il raddoppio con girata di testa di Kamensek che colpisce la traversa. I nerazzurri rispondono con la doppia occasione di Iliev ma il match si mette ancora più in salita a fine primo tempo con l’espulsione ...