Giovane suicida in carcere a Torino | Meloni promette nuove strutture | ma è la soluzione?

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Un altro suicidio in, il settantaduesimo dall’inizio dell’anno. Facendo le proporzioni, è come se in Italia nella società libera quasi 80.000 persone avessero scelto di togliersi la vita (i suicidi nel nostro Paese sono meno di 4.000 l’anno). Sarebbe considerata un’emergenza nazionale e non si parlerebbe di altro. Il ragazzo che si è impiccato stamattina neldiera dentro per aver rubato un paio di cuffiette bluetooth. Era stato arrestato due giorni fa. Molti tra coloro che si sonoti innegli ultimi mesi erano giovani arrestati per piccoli o piccolissimi reati. La nuova premier Giorgianel rispondere all’intervento di Ilaria Cucchi durante il voto di fiducia al Senato ha riconosciuto il problema dei suicidi ine ha ...