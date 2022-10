Vasco Rossi a Roma per l’anteprima del film evento sul live al Circo Massimo

(Di giovedì 27 ottobre 2022) e riceverà la lupa d’oro al Campidoglio Vacanzene per. Il Gladiatore torna nella capitale per festeggiare come si deve i due avvenimenti che gli hanno regalato quest’anno fortissime emozioni e tanta soddisfazione: Al cinema, ilrecord al, complici i 140.000 fan che hanno scatenato l’inferno per due sere (11 e 12 giugno) di festa a oltranza. Alla Premiere di martedì 8, al Cinema Modernoci sarà con tanto di Tappeto: “Portiamo un po’ di gioia anche al cinema, dopo due lunghi anni di stop da pandemia. È bello ritrovarsi, finalmente, stare insieme, cantare ballare e abbracciarsi. Un concerto è un momento di grande e vitale aggregazione, e lo è anche al chiuso di una sala cinematografica” Nell’anno di ...

