Ecco qual è l’orchidea che non è da tenere in casa | ti dico il motivo

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 27 ottobre 2022)e orchidea Non è dain: tiilQuando pensiamo a dei fiori veramente eleganti, tra le tante varietà non può non venirci in mente. Bella e sensuale è il simbolo stesso della passione, anche per questo, normalmente si pensa alcome un fiore da donare in vaso e da collocare in. Eppure, come tante altre piante, anchesi presenta sotto forma di molte varietà. Una in particolare è adatta ad essere coltivata all’esterno. Scegliendola, potremo rendere il nostro giardino un vero luogo incantato. Stiamo parlando del cypripedium più comunemente nota come scarpetta di Venere.e orchidea Non è dain: ti ...