Il poker rossonero di Zagabria. Leao è devastante. Gol e highlights

Con una grande prestazione il Milan supera la Dinamo Zagabria nel match della quinta giornata di Champions League. Ecco gol e ......il portiere avversario e al 59' cala il trissu calcio di rigore assegnato per un fallo di Ljubicic su Tonali. Dopo un tiro al volo ancora del francese su assist di Leao, arriva il...Il poker di reti rifilato al Latina potrebbe rappresentare l’agognata svolta che il Messina dei giovani inseguiva da settimane. Concretizzatasi proprio nel giorno in cui mister Auteri ha rinunciato ad ...La squadra di Pioli soffre solo all'inizio, nel finale di primo tempo Gabbia sblocca il risultato e la partita diventa in discesa. Ad inizio ripresa Leao ...