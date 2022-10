Nordio | una decisione pesantissima | ecco il suo capo di gabinetto

CARLOIl ministro della Giustizia, ex magistrato, è stato il primo a far sapere dove ... 'Occorre velocizzare i tempi semplificando le procedure, individuando bene le competenze e facendo...Ma sul candidato del Terzo polo (che potrebbe essere in quota Matteo Renzi) i margini per... Peraltro, anche sulla scelta di Carlocome Guardasigilli il Terzo polo ha lanciato segnali di ...