“Dietro le quinte…” Reazione a catena | Liorni ammette tutto dopo le polemiche del pubblico

(Di martedì 25 ottobre 2022) Marcograzie aha ottenuto un successo clamoroso anche in questa edizione, che tra l’altro è stata molto più lunga del solito. Il quiz, nato per divertire ildi Rai1 nel corso dell’estate, si è prolungato fino all’autunno e terminerà solamente il prossimo 30 ottobre, causando un ritardo dell’inizio de L’Eredità di Flavio Insinna. A programma quasi concluso, il conduttore televisivo ha deciso di parlare a 360 gradi s Tv Sorrisi e Canzoni e ha fugato tutti i dubbi del. Infatti, nonostante abbia sempre riscosso dei dati superlativi, Marcoe la trasmissionesono rimasti vittime anche di diverse critiche e. I telespettatori non sempre sono rimasti soddisfatti ...