“Sfregio a sua maestà” Re Carlo III | umiliazione pubblica nel cuore di Londra

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Due attivisti con indosso una maglietta con la scritta ‘Just Stop Oil’ hanno lanciato una torta in faccia alla statua di ReIII nel Museo di Madame Tussauds neldi. Secondo quanto ha riferito lo stesso museo londinese, “intorno alle 10:50 di oggi, i manifestanti sono entrati nella zona del ‘World Stage’ e hanno lanciato quella che si ritiene essere una torta sulle nostre statue che ritraggono la famiglia reale. Il nostro team di sicurezza ha affrontato rapidamente l’incidente e stiamo lavorando a stretto contatto con la polizia municipale”. Il museo rimane aperto, ma la sala con i ritratti in cera della famiglia reale resta temporaneamente chiusa. La polizia municipale diha detto che quattro persone sono state arrestate per danni. Stupisce che losia stato compiuto ...

Luce

... esasperate "fino ad additare quell'incarico come 'uno'" e pure "il vero e proprio assalto" ... Cito solo Norberto Bobbio perché è riconosciuto come un padre della Sinistra e spiegò la...... vinte di misura dallaavversaria interna Rita Reid. German era il decano dei giornalisti ... Uno, dato che nel conto condiviso della senatrice e del marito Paul c'è un milione di dollari. E ... Vilma Dule, la persona dietro le maschere: la donna che ha trasformato lo sfregio in arte - Luce Le urla hanno attirato l'attenzione di un coinquilino della vittima, che in quel momento era nell'appartamento, e di un netturbino in strada. Secondo il referto medico la donna ha riportato lesioni ir ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...