Sanremo 1996 | vi ricordate chi vinse quell’edizione tra Shakespeare e voti truccati?

(Di domenica 23 ottobre 2022) Vichi ha vintonel, tra esordienti e grandi fuori, l’edizione condotta da Pippo Baudo fu una delle più amate degli anni Novanta. Dopo un periodo abbastanza lungo in sordina,negli ultimi anni è riuscito ad agganciare anche il pubblico più giovanissimo, grazie anche alla partecipazione e alla vittoria dei Maneskin o di Blanco e Mahmood quest’anno. Insomma, la kermesse sonora italiana è riuscita, grazie anche alla sapiente e frizzante conduzione di Amadeus, a svecchiarsi, mutando nel profondo il suo aspetto. Una scommessa questa che però ha portato i suoi frutti e l’interesse attorno al Festival ne è la dimostrazione. Eppure, come dicevamo prima, non è sempre stato così. Fatta eccezione per qualche edizione in particolare, come quella del 2005 vinta da Francesca Renga o ...

imusicfun.it

Quando è arrivata la grande occasione Nell'estate del. Io ero a Londra, in Erasmus, ma seppi ... E tra un po' inizia. Possiamo fare 2+2 Ma lo sai che non sono mai stato aMi ...L'opera gli valse nel 2020 il Gran Premio Internazionale "Casinò di1905": uno dei ben 18 ... Direttore dalal 2001 del Roma , capo della redazione romana e poi vicedirettore di Libero , ... Giorgia, il singolo “Normale” con vista su Sanremo 2023 Non andare via, brano storico di Paolo Vallesi, con cui partecipò al Festival di Sanremo nel 1996, è ora un duetto con Gigi D’Alessio, in un arrangiamento completamente nuovo. La canzone, in radio e g ...Un brano famossissimo, che ha fatto ballare e cantare dal 1996, arriva in una nuova veste: è “Non andare via”, di Paolo Vallesi, pezzo storico con cui partecipò ...