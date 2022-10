Globalist.it

Per la deputata diViva Maria Elena, il governo Meloni sta per partire, ma le opposizioni paiono 'molto divise. Perché ci sono due opposizioni. Una è la nostra opposizione, riformista, civile, incalzante. ...Nessun outfit particolarmente estroso o ricercato: sono lontani i tempi die del tailleur blu elettrico. Spiccano, uniche in total white (e sedute vicine), Elisabetta Casellati e Alessandra ... Boschi (Italia Viva): “Il Pd scelga tra noi e i grillini. Letta ci prende in giro” Il leader Coldiretti: la zootecnia risorsa alimentare ed energetica per il Paese. No alla riduzione degli allevamenti voluta da Bruxelles ...Due giorni immersi nei colori caldi e vibranti dell'autunno. A piedi lungo i sentieri, in bici o in treno: lo spettacolo dei colori della natura si ammira dal Trentino in giù ...