GF Vip | post puntata | “Ti tiro uno schiaffo” | la situazione è degenerata VIDEO

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Succede l’impensabile al termine della diretta del GF Vip: gli animi si surriscaldano e volano minacce preoccupanti. GF Vip (fonte youtube)Compaiono i primi nervosismi nella casa più spiata d’Italia, in un edizione che nulla ha da invidiare ad una soap-opera sudamericana. Dopo il famigerato “caso Bellavia”, e l’ormai abusato “Caltagirone-gate”, è tempo di bilanci all’interno del reality. Il polverone sollevato durante l’ultimo prime time del programma non ha fatto in tempo a posarsi, che già nuove acredini stanno spuntando tra i concorrenti dello show. A finire nel mirino dei compagni di gioco, la bella Sofia Giaele De Donà, l’influencer reduce dal format “Ti spedisco in collegio”. Al termine della sua avventura televisiva, Sofia Giaele ha inseguito il sogno di una vita lussuosa e di un matrimonio a 5 stelle, sposandosi infine con il facoltoso imprenditore Bradford Beck. La loro ...

Ad annunciare la buona notizia è stata Sonia Bruganelli , attraverso unsu Instagram. Sul social, l'attuale opinionista del Grande Fratelloha pubblicato una foto di Stefano Bonolis sui ......padre di Antonella Fiordelisi ha commentato le ultime vicende che la figlia sta vivendo al GF: '... Di seguito ilInstagram di Casa Pipol con tutta l'intervista: Clicca qui per iscriverti alla ...Nel post-puntata del GF Vip 7, Daniele Dal Moro si è sfogato con Antonino Spinalbese: 'Non sono in Tv per fare il pagliaccio' ...Daniele Dal Moro potrebbe presto abbandonare il GF Vip. Questo, almeno, è quanto si coglie dal suo sfogo post puntata. Il Vippone, nel corso della diretta, è stato sgridato da Alfonso Signorini per il ...