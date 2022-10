Calciomercato.com

...Salernitana - Spezia Milan - Monza Fiorentina - Inter Udinese - Torino Bologna - Lecce- ... Tornano ad abbassarsi le quote della Juve che in questa giornata è nettamente. Difficile, ......a 1,40, con il pareggio a 4,75 e il colpo dei toscani a 7,75. Sembra una partita aperta a ... Nelle zone altissime della classifica spicca anche- Lazio, in programma domenica alle 18 ... Atalanta favorita nello scontro con la Lazio | Le nostre scommesse | Calciomercato.com ROMA - L’undicesima giornata di serie A propone anche Atalanta – Lazio, scontro al vertice tra l’imbattuta formazione bergamasca, seconda in classifica con ventiquattro punti all’attivo, e una Lazio q ...Luciano Spalletti torna sul prato dell’Olimpico, stadio nel quale ha vissuto momenti importanti, per portare il Napoli all’undicesimo successo consecutivi tra campionato e Champions e soprattutto mant ...