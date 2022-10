Sport in tv oggi giovedì 20 ottobre | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Leggi su oasport

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Una nuova giornata diha inizio quest’20. Tanti glida seguire in compagnia di OAed eccovi la nostra guida completa per non perdervi proprio nulla. Giornata iniziata dalle prime ore del mattino con i match d’Oltreoceano della NBA, mentre dal mattino si dà il via alle danze con i tanti tornei di tennis presenti in calendario, ivi compreso quello di Napoli che tanto sta facendo discutere per i suoi problemi organizzativi legati ai campi. In primo piano poi il basket con l’Eurolega di basket e in campo l’Olimpia Milano e la Virtus Bologna, mentre di scena anche la Superlega di volley con la sfida tra Trento e Civitanova, senza dimenticare la Champions League di calcio femminile con la Roma in campo contro lo Slavia Praga e anche l’Italia del ...