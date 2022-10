“I diritti devono essere di tutti | sennò chiamateli privilegi” Sono le parole di Gino Strada impresse sulle murate della Life Support Partirà da Genova a inizio novembre «per riempire il vuoto lasciato da Italia e UE» Salverà vite

Leggi su iodonna

(Di giovedì 20 ottobre 2022) «Perildae UE e garantire percorsi legali, sicuri e rispettosi deiumani a coloro che scappano da guerre, violenza e povertà». Per questo, come spiega la presidente Rossella Miccio, Emergency torna in mare, realizzando un progetto voluto dal fondatore,nave umanitaria, in partenza dal Porto di, non a caso, dipinte le sue: “Idi”. ...