Al via la quinta dose con nuovi vaccini Covid | prima i fragili

Il Ministero della salute italiano ha dato il via libera alla somministrazione della quinta dose di vaccino anti-Covid per alcune categorie di persone: è raccomandata per chi ha 80 o più anni, per gli e le ospiti delle strutture residenziali e per le persone dai 60 anni in su con elevata fragilità. Arrivato il via libera dal ministero della Salute, l'Emilia-Romagna è pronta a partire con la somministrazione della quinta dose di vaccino anti Covid-19.