A Milano una mostra per una nuova narrazione della crisi ecoclimatica

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Può l’arte aiutare a immaginare un futuro diverso? Una settimana il Guardian ha pubblicato un articolo dal titolo: “Speranza nel caos climatico: siamo in una corsa tra l’Armageddon e il fantastico” il cui attacco recitava: “Ognuno di noi amerà qualcuno che sarà ancora vivo nel 2100, dice l’attivista per il clima Ayisha Siddiqa. A seconda di ciò che facciamo oggi, quella persona amata si troverà di fronte a un mondo nel caos climatico o a un’utopia verde e pulita.” Siddiqa afferma inoltre: “Abbiamo il potere a nostra disposizione. Abbiamo la capacità di cambiare l’opinione e la cultura popolare, l’abbiamo già fatto“. Questo pezzo offre l’aggancio per una riflessione concatenata: le scelte che adottiamo ora condizioneranno la nostra società futura. Le scelte che facciamo adesso sono influenzate in gran parte dalla capacità che abbiamo di immaginare un futuro diverso. L’immaginario di ...