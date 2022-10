Italia Zuccheri ottiene finanziamento di 50 mln per transizione ecologica

Agenzia ANSA

- Coprob ha sottoscritto un finanziamento di 50 milioni di euro a supporto della transizione ecologica, da realizzare attraverso il piano strategico 2022 - 2025. Lo comunica la ......e divulgatore scientifico nonché consulente di molti ciclisti durante il Giro d', ha ... Ovviamente devono essere soluzioni veloci e pratiche, come gel o barrette conaggiunti. Tutto ciò ... Italia Zuccheri, finanziamento Esg di 50mln da pool banche Roma, 18 ott. (Adnkronos) - Italia Zuccheri-Coprob ha sottoscritto un finanziamento di 50 milioni di euro a supporto della transizione ecologica, ...Poca carne, molta varietà e niente snack industriali. Questi i dettami alimentari per ridurre i rischi di contrarre un tumore secondo gli scienziati del Fondo mondiale per la ricerca sul cancro ...