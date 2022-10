Imbarazzo in diretta per Chicco Testa | mentre s’infervora sull’energia resta in mutande in tv video

(Di martedì 18 ottobre 2022) Altro che il “bello della”: quanto accaduto su La7 nel corso di una puntata di Omnibus, è più un caso da “guai da collegamento da remoto”. E tutto quello su cui finora si è ironizzato con sketches comici e scene da film, aè accaduto realmente. Ed è stato un esilarante momento di tv verità (per gli spettatori) e uno scomodo inconveniente per il malcapitato, immortalato ininintv Il contrasto tra la serietà delle argomentazioni. La veemenza e la solerzia con cui il presidente di Assombiente stava difendendo l’operato del ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani e del presidente del Consiglio, sul fronte delle energie rinnovabili, si è scontrato (ahilui) ...

A quel punto Alessandro Cattaneo resta nell'più totale. 'Sì, Cattaneo credo proprio di ... Comunque grazie della notizia data in, questo è il bello della. Non posso che essere ...La furia di Cristina Quaranta , nel corso delladel Grande Fratello Vip di ieri sera, si è letteralmente abbattuta contro Nikita Pelizon . La modella, anche con un certo, ha svelato per quale motivo decide sempre di sorridere ...Come si dice il bello della diretta. Durante la puntata di "Omnibus" del 18 ottobre è andato in onda un vero e proprio siparietto ...La furia di Cristina Quaranta contro Nikita Pelizon: dopo la diretta del Grande Fratello Vip proseguono gli sfottò, ecco il video.