“Cosa hanno fatto a mio padre” Selvaggia Lucarelli | la denuncia choc | “Che schifo”

(Di martedì 18 ottobre 2022) Il rapporto trae i tassisti non è tra i più idilliaci. Nei giorni scorsi la giornalista aveva preso le difese di Marina Di Guardo, mamma di Chiara Ferragni, che aveva avuto una brutta esperienza con un tassista a Milano. La mamma dell’influencer doveva raggiungere l’aeroporto di Linate ma il tassista avrebbe percorso una strada più lunga. Chiesto il motivo, la Di Guardo sarebbe stata aggredita verbalmente e invitata a scendere dall’auto. Solo dietro minaccia di chiamare la polizia il conducente avrebbe, suo malgrado, proseguito la corsa verso la meta finale. In precedenzain una intervista rilasciata al quotidiano La Stampa si era sfogata in questo modo: “Sono una cliente molto assidua dei tassisti e posso dire di avere un bagaglio di esperienza che fa statistica. Quando mi ...

FASI - Finanza Agevolazioni Strategie Investimenti

... " i responsabili digitali guardano al futuro e vedonosta arrivando all'orizzonte ". Fazal ha ... Mehta e il suo teamimmaginato di poter emettere policy complicate all'istante e "senza ...sono i droni iraniani Shaded 136 La Gran Bretagna aveva scoperto i primi casi già nel 2019, e ... Gli ex piloti, non solo dell'aeronautica, ma anche della marina e dell'esercito britannici,... Di cosa hanno bisogno le comunità energetiche rinnovabili Risponde Paolo d'Ermo, segretario generale World Energy Council Italia Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Roma, 18 ott. (Adnkronos) - "In Forza Italia c'è una profonda amarezza perché, a parità di elettori con la Lega, per il modo in cui sono stati distribuiti i collegi uninominali ci ha portato ...