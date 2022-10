Basket | Eurolega 2022-2023 | la Virtus Bologna spreca e cede in volata allo Zalgiris Kaunas

Leggi su oasport

(Di martedì 18 ottobre 2022) Seconda sconfitta europea per la, che cade in casa dello. Un finale amarissimo per la squadra di Scariolo in Lituania, con i padroni di casa che si sono imposti per 68-65 dopo un finale di partita che ha premiato i lituani e punito unache hato molto dopo un ottimo avvio. Adessocercherà di risollevarsi già da giovedì, quando sarà di scena a Belgrado. Non bastano allai 15 punti di Kyle Weems, unico bolognese in doppia cifra. Serata da dimenticare per Marco Belinelli, che chiude con zero punti in appena sei minuti di gioco. Nove punti per Momo Jaiteh e Jordan Mickey, mentre sono sette quelli di Milos Teodosic. Il migliore per loè Ignas Brazdeikis con 14 punti, ma ...