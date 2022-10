Olanda | Kokcu si rifiuta di indossare la fascia arcobaleno | “Mi sarei sentito a disagio”

Leggi su sportface

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Non è passato inosservato il gesto di Orkunin occasione dell’ultima giornata di Eredivisie. Il centrocampista del Feyenoord non ha infatti aderito all’iniziativa che prevedeva che il capitano del club scendesse in campo indossando una. Ai microfoni del sito del club, ha spiegato i motivi che l’hanno portato a prendere questa decisione: “Per via della mia fede religiosa non credo di essere la persona giusta per sostenere la causa LGBTQ+. Non mia mio agio se avessi indossato quellada capitano. Non volevo assolutamente deludere le persone, anche se sono consapevole che non basteranno tali dichiarazioni per cancellare l’accaduto. Penso che ognuno debba essere libere di essere ciò che vuole, ma allo stesso mi aspetto che venga rispettata la ...